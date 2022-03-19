Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные мотогруппы спасателей приступили к подготовке перед новым сезоном

Полина Долганова

Город
Столичные мотогруппы спасателей приступили к подготовке перед новым сезоном
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Мотогруппы спасателей приступили к новому этапу подготовки в преддверии нового сезона. Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В общей сложности в составе пожарно-спасательного гарнизона столицы задействовано 11 расчетов на 22 спасательных мотоциклах.

Благодаря своей мобильности группы могут оперативно прибывать на места происшествий и первыми оказывать помощь нуждающимся.

Тренировки перед новым сезоном проходят два раза в неделю.

В рамках спасательных учений мотогруппы отрабатывают теорию и практику вождения. По итогам программы каждого спасателя ожидает экзамен.

По итогам 2021 года спасатели совершили более двух тысяч выездов, подытожили в комплексе.

Выходить на лед в Московской области опасно, несмотря на похолодание, сообщили недавно сотрудники Мособлпожспаса.

Наиболее опасные участки зафиксированы на водоемах Звездного городка, на реке Лопасне в Чехове, реке Сестре в Талдоме, Черном озере и реке Клязьме в Солнечногорске. Опасные участки встречаются на водоемах в Серпухове, Жуковском, Домодедове.

Читайте также:
мотоциклист Москва Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте