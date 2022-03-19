Столичные мотогруппы спасателей приступили к подготовке перед новым сезоном

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Мотогруппы спасателей приступили к новому этапу подготовки в преддверии нового сезона. Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В общей сложности в составе пожарно-спасательного гарнизона столицы задействовано 11 расчетов на 22 спасательных мотоциклах.

Благодаря своей мобильности группы могут оперативно прибывать на места происшествий и первыми оказывать помощь нуждающимся.

Тренировки перед новым сезоном проходят два раза в неделю.

В рамках спасательных учений мотогруппы отрабатывают теорию и практику вождения. По итогам программы каждого спасателя ожидает экзамен.

По итогам 2021 года спасатели совершили более двух тысяч выездов, подытожили в комплексе.

Выходить на лед в Московской области опасно, несмотря на похолодание, сообщили недавно сотрудники Мособлпожспаса.

Наиболее опасные участки зафиксированы на водоемах Звездного городка, на реке Лопасне в Чехове, реке Сестре в Талдоме, Черном озере и реке Клязьме в Солнечногорске. Опасные участки встречаются на водоемах в Серпухове, Жуковском, Домодедове.