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Медведев предупредил о последствиях подорожания энергоносителей на Западе

Иван Юминов

Экономика
Медведев предупредил о последствиях подорожания энергоносителей на Западе
Фото: er.ru

Европейцы и американцы вскоре предъявят счет властям из-за роста цен на энергоносители. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в субботу, 19 марта.

— Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить ее на Россию. Но народы этих стран — не старые маразматики из их русофобского руководства, — сказал чиновник.

Вскоре властям предъявят счет за цену антироссийских санкций, подчеркнул он. Госдеп, добавил Медведев, начинает «сползать» со своих «непоколебимых» позиций.

Со стороны ведомства, считает он, прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь «инструмент», не пригодный для постоянного использования, написал Медведев в Telegram-канале.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, считает он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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