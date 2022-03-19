Мурашко заявил об отсутствии дефицита поставок жизненно важных лекарств

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в субботу, 19 марта.

— Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается, — сказал министр.

Благодаря нормативно закрепленному регулированию проблем или скачков не возникает, отметил Мурашко в эфире «России 24».

17 марта эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал «ВМ», что Россия столкнулась с нехваткой некоторых препаратов из-за резко выросшего спроса, однако в течение нескольких недель ситуация должна нормализоваться. Эксперт отметил, что о дефиците лекарств в России речи не идет.

Больше всего вырос спрос на препараты для лечения хронических заболеваний: в частности, озвучивались проблемы в отношении инсулина и препаратов для лечения щитовидной железы, отметил эксперт. Однако большая часть инсулинов обеспечивается за счет государственных средств в рамках льготной программы, поэтому ажиотаж во многом искусственный, уверен Беспалов.