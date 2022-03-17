«Логистические сложности»: эксперт оценил вероятность дефицита лекарств в России

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Россия столкнулась с нехваткой некоторых препаратов из-за резко выросшего спроса, однако в течение нескольких недель ситуация должна нормализоваться. Тем не менее цены на лекарства будут расти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Эксперт отметил, что о дефиците лекарств в России речи не идет.

— Есть определенный ажиотаж, в связи с которым не справляется логистика и наблюдаются определенные перебои. Придя в аптеку, можно обнаружить, что отдельных препаратов в наличии нет. Но я думаю, что в пределах нескольких недель ажиотаж сойдет на нет и все логистические сложности будут решены, — рассказал специалист.

Больше всего вырос спрос на препараты для лечения хронических заболеваний: в частности, озвучивались проблемы в отношении инсулина и препаратов для лечения щитовидной железы, отметил эксперт. Однако большая часть инсулинов обеспечивается за счет государственных средств в рамках льготной программы, поэтому ажиотаж во многом искусственный, уверен Беспалов.

Для пациентов с хроническими заболеваниями есть смысл иметь запас необходимых лекарств на срок от трех до шести месяцев, заметил собеседник «ВМ».

— Это рационально с точки зрения возникновения перебоев. Больше делать смысла нет, потому что есть риск порчи препаратов. Многие сейчас бросились создавать запасы, потому что их не было: много лет система работала без значимых сбоев. Но сейчас делать запасы поздно — этим нужно было заниматься раньше, — отметил эксперт.

По словам Беспалова, при отсутствии нужного лекарства можно либо подождать, пока оно появится в наличии, либо попытаться найти замену: большинство иностранных лекарств можно заменить альтернативным препаратом отечественного производства.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что при появлении ограничений на ввоз каких-либо лекарств Россия будет искать новых поставщиков.

— Целиком на свои лекарства перейти технически невозможно: ни одна страна мира не обеспечивает себя полностью всем необходимым спектром лекарственных препаратов. Нам придется, если последуют какие-то ограничения, искать альтернативных поставщиков, в том числе в Азиатском регионе. Но что-то сможем сделать самостоятельно, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» заметил, что цены на лекарства выросли. В частности, это сделано для того, чтобы люди не скупали старые запасы препаратов по более низкой цене: большинству потребителей эти запасы не нужны.

На стоимость лекарств влияют и другие факторы, подчеркнул Беспалов.

— Одномоментного повышения цен быть не должно, но себестоимость препаратов повышается. Растет курс доллара, есть определенные сложности, связанные с поставками в страну фармсубстанций: за них в основном производители платят в валюте, — рассказал эксперт.

Как заметил собеседник «ВМ», достаточно большая категория лекарств подлежит государственному ценовому регулированию. Цены на такие препараты не могут автоматически повышаться, они будут пересматриваться только при росте себестоимости производства. Такие препараты составляют примерно треть от всего объема рынка, отметил Беспалов.

На остальные лекарства цены будут расти в зависимости от разных факторов, заметил собеседник «ВМ».

— Что касается препаратов вне регулируемого перечня, то там рост цен возможен в пределах 20–25 процентов. Подорожание жизненно необходимых препаратов будет скромнее, оно коснется продукции нижнего ценового сегмента. Дешевые препараты могут подорожать процентов на 20–30 и даже больше, более дорогие могут вообще в цене не измениться, потому что там вполне приличная «подушка безопасности» существует, — заключил специалист.