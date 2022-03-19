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Медведев заявил о желании западных компаний вернуться в Россию

Иван Юминов

Экономика
Медведев заявил о желании западных компаний вернуться в Россию
Фото: Правительство РФ

Запад давит на ушедшие из России компании, чтобы они не возвращались обратно. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в субботу, 19 марта.

— Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно, — сказал чиновник.

Никто не хочет терять российский рынок, ведь на Западе есть и прагматики, а не только пропагандисты, подчеркнул он. При этом запас терпения Москвы ограничен, ведь ей надо развивать производство там, где она еще этого не сделала, написал Медведев в Telegram-канале.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Однако сейчас руководство ушедших с рынка России зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.

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