Врач дал советы офисным работникам по сохранению здоровья весной

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Прием витаминов и сбалансированное питание являются способами сохранить здоровье весной. Об этом сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Методы профилактики довольно известны и просты. Весной нужно придерживаться сбалансированного питания с включением овощей, фруктов, содержащих витамины и микроэлементы, — сказал специалист.

При наличии рекомендации врача людям с ослабленным здоровьем он посоветовал принимать недостающие организму витамины и микроэлементы. После посещения транспорта и публичных мест Тяжельников рекомендовал тщательно мыть руки.

Специалист подчеркнул, что при появлении первого тепла важно не переохлаждаться. Офисным работникам, считает он, стоит тщательно подбирать одежду, чтобы не замерзнуть на улице и не вспотеть в помещении.

Поверх тонких колготок, рекомендует врач, следует надевать теплую и непродуваемую одежду. Поясница и область таза должны быть защищены от переохлаждения, приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Врач-психиатр Елизавета Жесткова рассказала «ВМ», что для нормального функционирования нервной системы человека необходимы витамины. По ее словам, в первую очередь правильную работу нервных клеток обеспечивают витамины группы B — В1, В2, В3, В6, В9 и В12.

Они содержатся в яйцах, молоке, мясе, рыбе, морепродуктах, картофеле, а также в бобовых и зерновых культурах. Полезны для нервной системы и антиоксиданты — витамин С (содержится в цитрусовых, болгарском перце, клюкве), витамин Е (миндаль, арахис, спаржа, горох, кукуруза) и витамин D (рыбий жир, печень трески).