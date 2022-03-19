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Мужчина попытался ограбить банк в Москве с муляжом гранаты

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина попытался ограбить банк в Москве с муляжом гранаты
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Мужчина пришел в один из банков в Москве с муляжом гранаты и потребовал миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ Росгвардии в субботу, 19 марта.

— В дежурную часть поступила информация, что в отделение финансового учреждения на улице Липецкая зашел неизвестный и, угрожая сотрудникам и посетителям, стал требовать деньги. На место незамедлительно были направлены экипажи Росгвардии, — говорится в сообщении.

Вскоре правоохранители смогли понять, что граната является ненастоящей. Злоумышленника задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, отмечает агентство городских новостей «Москва».

17 марта в МВД сообщили, что ростовская полиция разыскивает подозреваемого в ограблении банка в поселке Рассвет. По имеющимся данным, в полицию Аксайского района поступило сообщение от сотрудника банка в поселке Рассвет.

Заявители рассказали, что в отделение ворвался мужчина в балаклаве и, угрожая пистолетом, требовал отдать ему деньги. Получив желаемое, злоумышленник скрылся — по данным СМИ, подозреваемый похитил 20 миллионов рублей.

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