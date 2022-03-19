«Не только сахар»: экономист предупредил о подорожании хлеба и соусов

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Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов считает, что из-за роста цен на яйца в России могут подорожать хлеб, макароны и соусы.

— Вслед за яйцами будут дорожать все производные от них. Вырастет себестоимость соусов, макарон, хлебобулочных изделий, — поделился эксперт.

Также Суверов подчеркнул, что возможно уменьшение объемов упаковки, но в таком случае цена подниматься вверх не станет.

Помимо этого, генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков добавил, что ожидаются перебои с производством.

— Мы погружаемся в состояние стагфляции — сочетания роста цен и снижения объемов производства. Дальнейшая перспектива говорит о том, что оба фактора будут друг друга подталкивать, — заключил аналитик в беседе с URA.RU.

Недавно «Вечерняя Москва» выяснила, хватит ли России запасов и что будет с ценами на эти продукты. Так, например, в России производится необходимое количество сахара: два предыдущих года были достаточно урожайными по сахарной свекле. Минсельхоз даже рекомендовал сократить посевные площади,