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Гинцбург сообщил о том, как будет использоваться назальная вакцина против коронавируса

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург сообщил о том, как будет использоваться назальная вакцина против коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что наазальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока в качестве бустера. Отмечается, что именно так можно будет понять то, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

— Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает, — передает РИА Новости слова Гинцбурга.

Недавно кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что назальная вакцина от коронавируса обеспечит дополнительную защиту от заражения, однако надежнее комбинировать ее с традиционной инъекционной формой. По его словам, назальная вакцина обеспечивает защиту в слизистой носа и полости рта. Это первые места, куда чаще всего попадает коронаввирус.

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18 марта Центр имени Гамалеи подал заявку для регистрации назальной вакцины от COVID-19.

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