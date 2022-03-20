Невролог поделился факторами, почему у человека может развиться деменция

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Невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что возраст, вредные привычки, генетика и уровень образования могут быть рисками возникновения деменции.

Эксперт напомнил, что при деменции у человека снижаются когнитивные функции, а это приводит к тому, что ему труднее справляться с жизнью в быту и обществе.

— Аллель APOE4 повышает риск развития деменции. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции, — поделился Гайфутдинов в интервью URA.RU.

Помимо этого, возраст человека играет немаловажную роль. Так, среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией, а среди 80-летних — каждый четвертый.

Невролог также рассказал, что существует и сосудистая деменция.

— При гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и начинаются проблемы с памятью, — объяснил он.

Однако специалист уверяет, что не все деменции характерны необратимым процессом. Прежде чем ставить такой диагноз, нужно постараться поискать причины деменции обратимой.

17 марта врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что при выявлении у близкого первых признаков деменции необходимо обратиться за профессиональной помощью, специалист пропишет медикаменты, которые ослабят проявление недуга.