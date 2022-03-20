Около 200 тысяч москвичей обратились в центры «Мои документы» за услугами налоговой службы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Порядка 200 тысяч жителей столицы воспользовались в прошлом году услугами Федеральной налоговой службы (ФНС) в центрах «Мои документы». Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всего москвичам требовалось оформление свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН). За этой услугой обратились свыше 113 тысяч человек. В феврале этого года почти в два раза увеличилось число обращений за свидетельством ИНН по сравнению с аналогичны периодом 2021 года.

На втором месте по популярности оказалась услуга «Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц». Она понадобилась более чем 27 тысячам москвичей. Кроме того, 19 тысяч раз горожане обратились за услугой «Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика».

В общей сложности жителям столицы доступно 20 услуг ФНС.

Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ принимают от горожан документы для открытия юрлица или регистрации как индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства.

Обратиться в один из офисов можно без предварительной записи, подготовив необходимый пакет документов.

Также в центрах госуслуг для москвичей предусмотрена опция «Я оплачиваю налоги». Это позволяет оформить нужные документы, связанные с оплатой налогов, единым пакетом в одном окне.

Ранее москвичам рассказали, как удобно оплачивать услуги на портале mos.ru. В сервисе «Мои платежи» пользователи по-прежнему могут оплачивать услуги картами Visa и Mastercard. Платежные системы работают внутри страны. Также проводить оплату можно с помощью карт «Мир».