В России выявили 31 035 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в России выявили 31 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За сутки от COVID-19 скончались 434 пациента, еще 2551 человек был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели после перенесенной инфекции 74 675 пациентов.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будет использоваться назальная вакцина против коронавируса. По его словам, назальная вакцина будет использоваться пока в качестве бустера. Отмечается, что в результате исследования станет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составил 51,7 процента. Уточняется, что вакцинацию первым компонентом в общей сложности прошли 88 704 788 россиян. Обоими компонентами привились 84 914 186 граждан. Неделю назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 53,6 процента.