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На семи холмах: Discover Moscow рассказал о ландшафтах Москвы

Анастасия Колоскова

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На семи холмах: Discover Moscow рассказал о ландшафтах Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Портал Discover Moscow опубликовал подборку историй о ландшафтах Москвы, которая по легенде образовалась на семи холмах.

Первые упоминания о семи возвышенностях появились в XVI веке.

Самым высоким холмом является Боровицкий, где в настоящее время находится Кремль. Второй холм, Чертольский, расположен в районе современной улицы Волхонки. Он получил название в честь ранее протекавшего здесь крутого и петляющего ручья (говорили, что его «черт рыл»). Третий по величине холм — Псковская горка, которая не сохранилась до настоящего времени. Это часть московского посада, где жили переселенцы из Пскова. Она располагалась между современной Варваркой и набережной Москвы-реки.

Швивая горка стояла при впадении Яузы в Москву-реку. Ее также называют Вшивой горкой и Таганским холмом. На вершине холма стоит одна из семи сталинских высоток — Котельническая.

Пятый холм (Кулишки, Алабов холм или Ивановская горка) получил имя в честь Ивановского монастыря, где в настоящее время находится Китай-город. Раньше на этой территории жили только малообеспеченные семьи. Отсюда пошло выражение «у черта на куличках».

Шестой холм, Красный, по одной из версий, находился в районе современной Пушкинской площади, по другой ― в районе станции метро «Пролетарская».

Последний, Старо-Ваганьковский холм, в древности был отведен для погребения умерших или языческих капищ. В настоящее время на Старо-Ваганьковском холме находится Дом Пашкова, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о самых «весенних» улицах города.

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