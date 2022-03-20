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Тело младенца обнаружили на мусорке в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Тело младенца обнаружили на мусорке в центре Москвы
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Тело маленького ребенка было обнаружено в месте для сбора мусора в центре столицы. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно предварительной информации, страшная находка была обнаружена 20 марта возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня. В месте для сбора мусора находилось тело новорожденного мальчика, которому на вид около полутора месяцев.

— Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту обнаружения тела ребенка в центре столицы, — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

В воскресенье, 13 марта, в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице был обнаружен труп трехлетнего ребенка, на теле которого находились следы ножевых ранений. Мать мальчика присутствовала рядом с телом в той же квартире. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело, а столичная прокуратура взяла его на контроль. «Вечерняя Москва» собрала все материалы о том, что известно на данный момент об этой истории.

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