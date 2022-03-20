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Петр Бирюков поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником

Анастасия Колоскова

Город
Петр Бирюков поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье, 20 марта, поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства.

— Хочу всех работников жилищно-коммунального хозяйства поздравить с праздником — Днем работников жилищно-коммунального хозяйства. И сказать огромные слова благодарности почти 500-тысячному отряду коммунальщиков, ремонтников, работающих в системе жилищно-коммунального хозяйства, — заявил руководитель комплекса городского хозяйства в эфире телеканала «Москва 24».

Также Бирюков поблагодарил сотрудников за самоотверженный труд.

Видео: Москва 24

Ранее работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что сотрудники городских служб создают комфорт и уют в столице, обеспечивают бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. По его словам, нынешней зимой в сильные снегопады они сделали все, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно. Сергей Собянин отметил усилия работников ЖКХ в обустройстве лыжных трасс, катков и других объектов, которые подарили москвичам зимой яркие впечатления. Мэр города поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и заботу о людях и пожелал им крепкого здоровья и успехов в работе.

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