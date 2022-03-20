Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 марта, поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства.

— Вы создаете комфорт и уют в нашем любимом городе, обеспечиваете бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. Нынешней зимой в сильные снегопады сделали все, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил усилия работников ЖКХ в обустройстве лыжных трасс, катков и других объектов, которые подарили москвичам зимой яркие впечатления.

Мэр города поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и заботу о людях и пожелал им крепкого здоровья и успехов в работе.

До этого Сергей Собянин рассказал о мерах, которые решено принять для поддержки работы жилищно-коммунального хозяйства столицы. Он отметил, что сфера ЖКХ системно модернизировалась в течение последних десяти лет. По словам мэра, за это время были сформированы бюджетные учреждения «Автомобильные дороги» и «Жилищник», которые обслуживают жилой фонд и дорожное хозяйство. Кроме того, был проведен масштабный ремонт коммунальной инфраструктуры и снижен износ коммунальных сетей. Сергей Собянин отметил, что это позволило избежать аварий, которые привели бы к длительному отключению потребителей.