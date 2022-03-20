Собянин рассказал о мерах поддержки жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые решено принять для поддержки работы жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Он отметил, что сфера ЖКХ системно модернизировалась в течение последних десяти лет. По словам мэра, за это время были сформированы бюджетные учреждения «Автомобильные дороги» и «Жилищник», которые обслуживают жилой фонд и дорожное хозяйство. Кроме того, был проведен масштабный ремонт коммунальной инфраструктуры и снижен износ коммунальных сетей. Сергей Собянин отметил, что это позволило избежать аварий, которые привели бы к длительному отключению потребителей.

Он добавил, что с целью обеспечения нормальной работы предприятий ЖКХ и реализации планов развития соответствующих сфер оперативным штабом был принят ряд решений.

В частности, крупные столичные организации, такие как «Мосводоканал», «Мосэнерго», «Мослифт», «Гормост», «Автомобильные дороги» и другие, сформируют долгосрочные заказы для российских предприятий на выпуск необходимой для ЖКХ продукции. Это позволит сократить импорт и поддержать отечественное машиностроение и строительство.

Долгосрочный заказ сформируют на поставки лифтов и запчастей к ним.

Будут проведены централизованные торги по закупке всего необходимого для дворов и парков: детских игровых городков, лавочек и прочего. Это, по словам мэра, позволит поддержать производителей и избежать срыва программы благоустройства.

В правительство и Госдуму будет внесено предложение об увеличении авансирования до 50 процентов для подрядчиков, реализующих программу капитального ремонта жилья.

Также появится возможность привлекать льготные кредиты у коммунальных предприятий, энергетиков и подрядчиков. Власти Москвы для субсидирования процентных ставок выделят 10 миллиардов рублей.

Кадровый центр правительства Москвы поможет сотрудникам, которые находятся под угрозой увольнения, перейти на работу на предприятия энергетики и ЖКХ.

— Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке ЖКХ — важнейшей отрасли, от которой зависит повседневная жизнь Москвы, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 марта, открыл в столице кадровый центр «Моя работа» для трудоустройства специалистов из иностранных компаний.

До этого мэр города рассказал о мероприятиях, направленных на сохранение производства и поддержку экономики в условиях санкций.