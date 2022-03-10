Собянин рассказал о мероприятиях, направленных на сохранение производства и оказания услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Московские власти активно разрабатывают меры для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий и организаций. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге в четверг, 10 марта.

По его словам, для стабилизации работы московского бизнеса планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Отсрочка будет предоставляться на срок до шести месяцев.

Также будет установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда на весь 2022 год. Мораторий коснется также предприятия, расположенные в ОЭЗ «Технополис «Москва».

Правительство столицы сократит сроки получения постоянных пропусков на въезд грузового транспорта. Также будет упрощен порядок получения временных пропусков. Благодаря этому, удастся не допустить перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих.

Кроме того, планируется ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70 процентов и пересмотреть стоимость контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля.

— Эта мера поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд, — написал Собянин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России развернули беспрецедентную экономическую войну.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.