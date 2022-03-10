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В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России

Полина Долганова

В мире
В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России
Фото: Администрация президента РФ

Против России развернули беспрецедентную экономическую войну. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне таких экономических санкций, которые были выдвинуты в отношении РФ, «что-то прогнозировать очень сложно».

Представитель Кремля подытожил, что в настоящее время правительство страны должно принимать меры, которые помогут минимизировать негативные последствия для РФ, передает РИА Новости.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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