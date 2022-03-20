Сбой в движении трамваев произошел на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Преображенский Вал Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на улице Преображенский Вал из-за ДТП на путях. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Речь идет о трамваях № 2, 11 и 46. Они задерживаются в районе остановки «Преображенский рынок» из-за произошедшей на путях дорожной аварии.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что 19 и 20 марта не будет работать маршрут трамвая № 6. Москвичи смогут воспользоваться автобусами: № 06 — от МЦД Тушинская до Братцева № т70 — от Белорусского вокзала через метро «Сокол», улицу Свободы, Химкинский бульвар, метро «Сходненская» и бульвар Яна Райниса до Братцева.

Также стало известно, что с 19 по 20 марта автобусы № 78 будут ходить по Старой Басманной и Доброслободской улицам вместо Гороховского переулка. Данное решение было принято из-за проведения киносъемок в Гороховском переулке.