Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбой в движении трамваев произошел на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Сбой в движении трамваев произошел на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Преображенский Вал Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на улице Преображенский Вал из-за ДТП на путях. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Речь идет о трамваях № 2, 11 и 46. Они задерживаются в районе остановки «Преображенский рынок» из-за произошедшей на путях дорожной аварии.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что 19 и 20 марта не будет работать маршрут трамвая № 6. Москвичи смогут воспользоваться автобусами: № 06 — от МЦД Тушинская до Братцева № т70 — от Белорусского вокзала через метро «Сокол», улицу Свободы, Химкинский бульвар, метро «Сходненская» и бульвар Яна Райниса до Братцева.

Также стало известно, что с 19 по 20 марта автобусы № 78 будут ходить по Старой Басманной и Доброслободской улицам вместо Гороховского переулка. Данное решение было принято из-за проведения киносъемок в Гороховском переулке.

Читайте также:
Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте