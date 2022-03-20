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Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящие будни

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящие будни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшую рабочую неделю москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха 7–12 градусов тепла. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптика отметил, что 20 марта в столице стало самым теплым днем в этом весеннем сезоне. К 14:00 воздух прогрелся до 9 градусов тепла, а в окрестностях столбики термометров поднялись до отметки плюс 10,1 градуса.

— В предстоящую будничную часть недели в условиях преобладания солнечной и сухой погоды весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до плюс 7–12 градусов, что на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он добавил, что в ночное время температура будет опускаться до минус 3 — плюс 2.

До этого столичных автомобилистов предупредили о преждевременности смены шин, так как на стыке двух первых весенних месяцев Москву накроет волна полярного холода. Согласно прогнозам, похолодание будет сопровождаться осадками и гололедом.

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