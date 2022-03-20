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Москвичей предупредили о приближении волны полярного холода

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о приближении волны полярного холода
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичным автомобилистам пока рано менять шины, так как на стыке двух первых весенних месяцев Москву накроет волна полярного холода. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил синоптик центра «Фобос».

Согласно прогнозам, похолодание будет сопровождаться осадками и гололедом, передает РИА Новости.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей рабочей неделе в столице ожидается по-настоящему весенняя погода, однако в выходные жители города могут вновь увидеть снег.

Москвичей ожидает красивая весенняя погода в ближайшие дни, рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в субботу, 19 марта. При этом он отметил, что снежный покров в городе будет лежать как минимум до наступления следующих выходных. По словам специалиста, погода в городе в ближайшие дни будет антициклонной.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе — столбики термометров поднимутся до плюс десяти градусов.

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