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«Под влиянием циклона»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Илья Ашуров

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Под влиянием циклона»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На предстоящей рабочей неделе в столице ожидается по-настоящему весенняя погода, однако в выходные жители города могут вновь увидеть снег. Об этом в субботу, 19 марта, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, почти всю следующую неделю погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха в Москве составит около нуля — плюс двух градусов, по области — до минус трех. Дневная температура будет с каждым днем повышаться и колебаться в пределах 5–11 градусов тепла.

— Предстоящая рабочая неделя пройдет под знаком весны. Погода будет солнечная и по-настоящему весенняя. Снежный покров будет быстро убывать, — рассказала синоптик.

Несмотря на то что период относительно теплой погоды с температурой воздуха выше нуля продержится практически всю рабочую неделю, в выходные погода может ухудшиться.

— Не исключено, что 26–27 марта столица вновь окажется под влиянием циклона, который проявит себя осадками, возможно, даже снегом, и понижением температуры, — заключила собеседница «ВМ».

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 19 марта станет самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. По его словам, в этот день воздух может прогреться до плюс 6–8 градусов.

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