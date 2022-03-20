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Двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Сергиевом Посаде

Евгений Белоусов

Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Сергиевом Посаде
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

Сергиево-Посадская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в воскресенье, 20 марта.

По информации ведомства, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Кроме него в квартире находились и его родители. Ребенок скончался еще до приезда скорой помощи.

Теперь прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день тело маленького ребенка было обнаружено в месте для сбора мусора возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня.

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