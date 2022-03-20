Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фотографии столичных коммунальщиков украсили остановочные павильоны у ВДНХ

Евгений Белоусов

Город
Фотографии столичных коммунальщиков украсили остановочные павильоны у ВДНХ
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Фотографии столичных коммунальщиков украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского хозяйства в воскресенье, 20 марта.

Фото для проекта сделаны на стратегических объектах городского хозяйства — подстанциях, очистных сооружениях, в коллекторах, диспетчерских и лабораториях – там, куда вход посторонним запрещен.

Теперь москвичи смогут увидеть лица тех, благодаря кому столица продолжает активно развиваться, пока ждут свой транспорт.

— Наши специалисты проведут вас в «закулисье» городского хозяйства, поделятся профессиональными секретами, расскажут, за что любят свою работу и чем занимаются в свободное время, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ранее работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что сотрудники городских служб создают комфорт и уют в столице, обеспечивают бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. По его словам, нынешней зимой в сильные снегопады они сделали все, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно.

Читайте также:
Фотография Москва ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте