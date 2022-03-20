Фотографии столичных коммунальщиков украсили остановочные павильоны у ВДНХ

Фотографии столичных коммунальщиков украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского хозяйства в воскресенье, 20 марта.
Фото для проекта сделаны на стратегических объектах городского хозяйства — подстанциях, очистных сооружениях, в коллекторах, диспетчерских и лабораториях – там, куда вход посторонним запрещен.
Теперь москвичи смогут увидеть лица тех, благодаря кому столица продолжает активно развиваться, пока ждут свой транспорт.
— Наши специалисты проведут вас в «закулисье» городского хозяйства, поделятся профессиональными секретами, расскажут, за что любят свою работу и чем занимаются в свободное время, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
Ранее работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что сотрудники городских служб создают комфорт и уют в столице, обеспечивают бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. По его словам, нынешней зимой в сильные снегопады они сделали все, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно.