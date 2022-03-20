Мемориальную доску президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой открыли в Москве

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Россия, Москва, Покровский бульвар, 14/5 Карта всех событий

Мемориальную доску президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой открыли в воскресенье, 20 марта. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения выдающегося искусствоведа.

В церемонии приняли участие близкие и коллеги Антоновой.

Доску установили на стене дома по адресу Покровский бульвар, 14/5, где искусствовед жила с 1942 по 1982 год. Ее автором стал академик Российской академии художеств, народный художник России, скульптор Георгий Франгулян. На доске изображен профиль искусствоведа на фоне ступеней Пушкинского музея, с которым долгие годы была связана ее профессиональная деятельность, пишет ТАСС.

Ирина Антонова с 1961 по 2013 год была директором Пушкинского музея, в 2013–2020 — его президентом. С ней Пушкинский превратился в один из лучших музеев изобразительных искусств в мире. Ирина Александровна была доктором искусствоведения, академиком РАО (АПН СССР, 1989 год), академиком РАХ (2001-й; членом-корреспондентом, 1997-й), заслуженным деятелем искусств РСФСР (1979), лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (1995, 2017), полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Летом прошлого года жители юго-запада Москвы инициировали установку памятной доски президенту Пушкинского музея, легендарной Ирине Антоновой. Академик Александр Румянцев одобрил инициативу москвичей. Антонова прожила в доме № 99 на Ленинском проспекте почти сорок лет — с 1981 года. Ее соседи и жители всего Обручевского района собрали сотни подписей за установку доски. Москвичи обратились к префекту Юго-Западного административного округа столицы Олегу Волкову и получили его одобрение.