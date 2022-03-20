Стало известно об угрозе взрыва на Останкинской телебашне

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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На Останкинскую телебашню поступило сообщение об угрозе взрыва. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 20 марта.

По словам собеседника «ВМ», людей не эвакуируют. Сейчас в самой телебашне работает кинолог.

В начале марта неизвестные сообщили о «минировании» московского аэропорта Шереметьево. Однако проверка выявила отсутствие взрывоопасных веществ на территории аэропорта.

15 марта на Курский вокзал поступило сообщение об угрозе взрыва. При этом руководство вокзала решило не проводить эвакуацию людей. Курский вокзал продолжил работу в штатном режиме.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 марта сообщила об эвакуации нескольких десятков человек из судов в связи с возможным «минированием».