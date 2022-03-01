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В аэропорт «Шереметьево» поступило анонимное сообщение о минировании

Елена Самойлова

Происшествия
В аэропорт «Шереметьево» поступило анонимное сообщение о минировании
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Неизвестные сообщили о «минировании» столичного аэропорта Шереметьево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 1 марта.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты проводят проверку аэровокзала.

28 февраля «Вечерняя Москва» сообщала, что несколько торговых центров в Москве и Подмосковье, а также Минкультуры РФ эвакуировали из-за сообщений о «минировании».

27 февраля неизвестный заявил о минировании телецентра «Останкино» и Останкинской башни в Москве.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.

В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а общественная тревожность повышается. Подробнее о том, что грозит лжетеррористам, в материале «ВМ».

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