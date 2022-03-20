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Глава СК поручил провести проверку инцидента с флагом РФ в Эстонии

Евгений Белоусов

Происшествия
Глава СК поручил провести проверку инцидента с флагом РФ в Эстонии
Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в воскресенье, 20 марта.

Днем ранее, 19 марта, неизвестные сорвали флаг со здания российского посольства в эстонском городе Тарту. В российской дипмисси посчитали произошедшее проявлением антироссийских настроений как в самой Эстонии, так и в странах Запада вообще.

— В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России, — говорится в сообщении.

СК РФ 17 марта возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала призывал убивать русских детей. В ведомстве пояснили, что в его речах усмотрены действия, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека по национальным признакам.

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