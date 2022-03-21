Столичный суд рассмотрит заявление о признании Meta экстремистской организацией

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В понедельник, 21 марта, Тверским судом Москвы будет рассмотрено заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией. Отмечается, что начало заседания запланировано на 11:00.

— Генеральная прокуратура требует запретить в РФ деятельность компании, руководящей социальными сетями Instagram и Facebook и мессенджером WhatsApp. Основанием для этого обращения стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, — передает ТАСС слова ведомства.

Ранее СК РФ уже было возбуждено уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta.

Недавно заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов поделился, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России в случае, если суд признает американскую компанию Meta Platforms, которая им владеет, экстремистской организацией. Однако в настоящее время претензий к мессенджеру со стороны российских властей нет.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.