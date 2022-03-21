Исследование: Telegram стал самым популярным мессенджером в России

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В России за первые две недели марта мессенджер Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp. Отмечается, что доля Telegram выросла с 48 до 63 процентов. Такие данные приводит компания «Мегафон».

Так, Telegram теперь стал самым популярным мессенджером в России.

— Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и социальным сетям, — говорится в исследовании «Мегафона», передает РИА Новости.

Компания подчеркнула, что популярность Telegram начала возрастать с 24 февраля. В то же время доля WhatsApp постепенно сократилась — с 48 до 32 процентов.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

Вскоре Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в России из-за материалов с призывами к насилию в отношении россиян. Мера, как уточняется, принята на основании требования Генпрокуратуры.