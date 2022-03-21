Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США могут увеличить количество санкций против России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США могут увеличить количество санкций против России
Фото: МИД РФ

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх рассказал, что власти готовы расширить санкции против Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины. Они могут затронуть большее количество банков, а также нефтяной и газовый сектор экономики.

Он объяснил, что речь идет о стратегически важных направлениях экономики России.

— В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент России Владимир Путин знает, о чем идет речь, — передает телеканал CBS слова американского чиновника.

Помимо этого, Сингх рассказал, что Соединенные Штаты Америки даже близко не готовы к снятию жестких санкций против России.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Читайте также:
Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте