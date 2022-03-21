США могут увеличить количество санкций против России

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Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх рассказал, что власти готовы расширить санкции против Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины. Они могут затронуть большее количество банков, а также нефтяной и газовый сектор экономики.

Он объяснил, что речь идет о стратегически важных направлениях экономики России.

— В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент России Владимир Путин знает, о чем идет речь, — передает телеканал CBS слова американского чиновника.

Помимо этого, Сингх рассказал, что Соединенные Штаты Америки даже близко не готовы к снятию жестких санкций против России.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.