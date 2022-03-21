Эксперт предположил, какой фастфуд может получить популярность в России

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Ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев считает, что в России может вырасти число заведений, которые продают шаурму и чебуреки. Это возможно на фоне того, что в стране приостанавливают свою работу некоторые международные сети быстрого питания.

Однако эксперт подчеркнул, что в ближайшее время в России будет значительное расширение ассортимента фастфуда. Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента.

— Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Также и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом, — сказал Алексеев в интервью радио Sputnik.

Специалист предположил, что производители говядины смогут сыграть ответственную роль в развитии новых сетей. Ведь бургеры никуда не денутся и продолжат свое существование.

11 марта стало известно, что сеть ресторанов общественного питания McDonald's может вернуться в Россию через пару месяцев. Эксперты считают, что решение такого рода проблем «может занять где-то полтора месяца, 45 дней».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах выделить 500 миллионов рублей для создания российского аналога сети. По мнению главы города, российские сети фастфуда могут заместить 250 ресторанов McDonald's всего за один год.