Собянин сообщил о выделении 500 миллионов рублей на создание замены McDonald’s

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Правительство Москвы приняло решение о выделении 500 миллионов рублей на создание дополнительной сети быстрого питания, которая должна заменить McDonald’s. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий, — заявил он.

По словам мэра, такой политики Москва будет придерживаться и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть свои заведения.

Кроме того, московские власти попросят вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s, передает ТАСС.

Также о приостановке работы 70 ресторанов KFC сообщила компания Yum! Brands. Однако она временно закрыла лишь принадлежащие ей рестораны, еще более тысячи ресторанов KFC продолжат работу в России в обычном режиме.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.