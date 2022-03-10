Собянин сообщил о выделении 500 миллионов рублей на создание замены McDonald’s
Правительство Москвы приняло решение о выделении 500 миллионов рублей на создание дополнительной сети быстрого питания, которая должна заменить McDonald’s. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий, — заявил он.
По словам мэра, такой политики Москва будет придерживаться и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть свои заведения.
Кроме того, московские власти попросят вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s, передает ТАСС.
Также о приостановке работы 70 ресторанов KFC сообщила компания Yum! Brands. Однако она временно закрыла лишь принадлежащие ей рестораны, еще более тысячи ресторанов KFC продолжат работу в России в обычном режиме.
Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.