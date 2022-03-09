Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России

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Компания Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в на территории России. Об этом в среду, 9 марта, сообщили на сайте корпорации.

— Yum! Brands приостанавливает работу принадлежащих компании ресторанов KFC в России и завершает работу над соглашением о приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всю прибыль от операций на территории РФ компания направит на гуманитарную деятельность.

При этом франшиза KFC все еще будет работать на территории страны.

Во вторник, 8 марта, стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

В этот же день сообщалось, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране. Кемпчински подчеркнул, что закрытие точек на данный момент является правильным решением.