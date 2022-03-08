Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Coca-Cola приостанавливает деятельность в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 8 марта, стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании.

— Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России, — говорится в тексте, передает РИА Новости.

Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

Позднее появилась информация, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине.

Также появилась информация, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России. Это связано с тем, что компания не хочет покидать российский рынок.

Читайте также:
Работа Украина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте