Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

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Во вторник, 8 марта, стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании.

— Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России, — говорится в тексте, передает РИА Новости.

Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

Позднее появилась информация, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине.

Также появилась информация, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России. Это связано с тем, что компания не хочет покидать российский рынок.