Более 1000 ресторанов KFC продолжат работать в России

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Более тысячи ресторанов KFC продолжат работу на территории России после решения компании Yum! Brands приостановить работу своих ресторанов. Об этом стало известно в среду, 9 марта.

Компания Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC на территории России. Однако всего в России работают более 1,1 тысячи ресторанов KFC. Не принадлежащие компании рестораны, и это более тысячи заведений, продолжат работать в обычном режиме.

Днем ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Данная информация следует из заявления, опубликованного на сайте компании. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

В этот же день сообщалось, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудникам в стране.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.