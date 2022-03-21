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Запись ребенка в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля

Ирина Игнатенко

Общество
Запись ребенка в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Запись детей в первые классы областных школ начнется в Московской области с 1 апреля, передает пресс-служба Минобразования региона.

Как напомнила вице-губернатор Ирина Каклюгина, теперь не нужно обращаться в образовательное учреждение лично — подать необходимые документы можно, воспользовавшись областным сайтом госуслуг.

Записать детей в образовательные учреждения по месту регистрации можно будет до 30 июня. Также до этого срока можно будет воспользоваться льготами и правом преимущественного приема детей в образовательное учреждение, где уже проходят обучение их братья или сестры.

С 6 июля начнется запись детей в образовательные учреждения не по месту регистрации.

По прогнозам, в новом учебном году в школы впервые пойдут более ста тысяч детей, передает портал «Подмосковье сегодня».

До конца текущего года на территории Юго-Восточного административного округа Москвы построят пять детских садов. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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