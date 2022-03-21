Врач спрогнозировал дальнейшее развитие пандемии коронавируса

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Врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.

Он обратил внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему остается довольно высоким.

Кроме того, многие ученые опасаются новой вспышки коронавируса из-за новой мутации «омикрон»-штамма.

— Наверное, это можно назвать небольшой передышкой. В других странах уже заговорили о новом подвиде — «стелс-омикроне». Он отличается высочайшей степенью контагиозности. То есть заражение будет происходить еще быстрее, — отметил врач в комментарии «Царьграду».

Накануне рекордно низкая смертность от коронавируса была зарегистрирована в Петербурге. За сутки от болезни скончались 23 пациента. Всего в Северной столице за весь период пандемии от инфекции скончались 32 825 жителей, передает издание «Невские новости».

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация коронавируса к новой волне пандемии.