Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач спрогнозировал дальнейшее развитие пандемии коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач спрогнозировал дальнейшее развитие пандемии коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.

Он обратил внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему остается довольно высоким.

Кроме того, многие ученые опасаются новой вспышки коронавируса из-за новой мутации «омикрон»-штамма.

— Наверное, это можно назвать небольшой передышкой. В других странах уже заговорили о новом подвиде — «стелс-омикроне». Он отличается высочайшей степенью контагиозности. То есть заражение будет происходить еще быстрее, — отметил врач в комментарии «Царьграду».

Накануне рекордно низкая смертность от коронавируса была зарегистрирована в Петербурге. За сутки от болезни скончались 23 пациента. Всего в Северной столице за весь период пандемии от инфекции скончались 32 825 жителей, передает издание «Невские новости».

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация коронавируса к новой волне пандемии.

Читайте также:
Врачи Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте