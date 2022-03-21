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Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в РФ

Георгий Соланович

Политика
Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в РФ
Фото: Unsplash

Meta в понедельник, 21 марта, попросила Тверской суд Москвы отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности компании на территории России как экстремистской организации.

— Meta не было предоставлено достаточного времени для подготовки позиции и сбора доказательств. Согласно закону, на ознакомление с материалами дела и подготовку позиции Meta должна была получить 15 дней, и за те несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, Meta не могла ознакомиться с более чем 500 страницами данного дела, — заявил юрист корпорации.

Более того, корпорация запросила судебную инстанцию назначить лингвистическую экспертизу послуживших основанием для заявления Генпрокуратуры высказываний.

В Meta также подчеркнули, что вопрос о запрете деятельности компании на территории России не относится к компетенции отечественных судов, что дает основание корпорации настаивать на прекращении рассмотрения дела, передает ТАСС.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

В понедельник, 21 марта, Тверским судом Москвы будет рассмотрено заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

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