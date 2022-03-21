Девушку, искавшую работу няни, изнасиловали в Серпухове

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Девушка, искавшая работу няни через сайт, стала жертвой насильника в Серпухове. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, потерпевшая разместила объявление на одном из сайтов по поиску работы, предлагая свои услуги няни. Подозреваемый связался с ней и предложил работу.

— Девушка прибыла по согласованному адресу в квартиру в городе Серпухове. Закрыв за ней дверь, мужчина стал высказывать угрозы убийством и применять насилие, после чего совершил преступления против ее половой свободы, — заявила представитель ведомства.

Спустя некоторое время потерпевшей все-таки удалось вырваться и спастись, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Насильник попытался догнать жертву и прыгнул вслед за ней, однако неудачно приземлился и сломал ногу.

В таком состоянии его и задержали сотрудники МВД. Мужчина был доставлен на допрос, где он рассказал обо всех обстоятельствах преступления и признал вину.

Видео: СК РФ по МО

— Установлено, что подозреваемый ранее судим за совершение изнасилования и убийства, недавно освободился из мест лишения свободы, — уточнила Врадий.

Она добавила, что уже проведен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время 35-летнему жителю Серпухова будет предъявлено обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

10 марта стало известно, что следствие ходатайствует об аресте другого мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования малолетней на северо-западе Москвы.