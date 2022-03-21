Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шеф-повар рассказала, как планирует развивать ресторан в условиях санкций

Ирина Игнатенко

Общество
Шеф-повар рассказала, как планирует развивать ресторан в условиях санкций
Фото: Pexels

Вводимые западными странами санкции в отношении России должны стать стимулом для отечественного бизнеса, чтобы развивать свой продукт. Такое мнение высказала шеф-повар, обладатель звезд Michelin Екатерина Алехина.

— Вся вот эта история для нас — это лишний шанс, такой пинок, чтобы начать возрождать сельское хозяйство и создавать свой продукт, — отметила она.

Алехина рассказала, что ее ресторан старается самостоятельно выращивать овощи, травы и корнеплоды, которые используются при приготовлении блюд. Когда заведение получило звезды Michelin, Алехина обратилась к властям с просьбой выделить отдельный земельный участок для создания собственной мини-фермы. Таким образом, в дальнейшем меню ресторана будет базироваться на локальном продукте, передает Life.ru.

До этого гастрономический эксперт Илона Федотова оценила перспективы развития ресторанного бизнеса в России. Приостановка работы и уход с российского рынка крупных зарубежных сетей фастфуда будут способствовать открытию новых российских ресторанов и кафе.

Читайте также:
шеф-повар Санкции Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте