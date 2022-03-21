Шеф-повар рассказала, как планирует развивать ресторан в условиях санкций

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Вводимые западными странами санкции в отношении России должны стать стимулом для отечественного бизнеса, чтобы развивать свой продукт. Такое мнение высказала шеф-повар, обладатель звезд Michelin Екатерина Алехина.

— Вся вот эта история для нас — это лишний шанс, такой пинок, чтобы начать возрождать сельское хозяйство и создавать свой продукт, — отметила она.

Алехина рассказала, что ее ресторан старается самостоятельно выращивать овощи, травы и корнеплоды, которые используются при приготовлении блюд. Когда заведение получило звезды Michelin, Алехина обратилась к властям с просьбой выделить отдельный земельный участок для создания собственной мини-фермы. Таким образом, в дальнейшем меню ресторана будет базироваться на локальном продукте, передает Life.ru.

До этого гастрономический эксперт Илона Федотова оценила перспективы развития ресторанного бизнеса в России. Приостановка работы и уход с российского рынка крупных зарубежных сетей фастфуда будут способствовать открытию новых российских ресторанов и кафе.