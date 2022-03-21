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Эксперт предупредил об опасности бесплатных VРN-сервисов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VРN-сервисов
Фото: Depositphotos

Бесплатные VPN могут красть личные данные с устройств. Об этом предупредил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности, а также кибербезопасности Сергей Вакулин.

Популярность VPN-сервисов выросла на фоне блокировок ряда социальных сетей на территории России. Вакулин порекомендовал отказаться от использования подобных приложений.

По словам эксперта по кибербезопасности, неправильные настройки подобных приложений могут привести к утечке личных данных, и кибермошенники получат к ним доступ.

— В случае со смартфоном — это, например, предоставление доступа к хранилищу, камере, микрофону и геолокации. Если VPN-приложение запрашивает такие права, то лучше его удалить и скачать другое, — отметил он в комментарии «360».

Причиной утечки информации при использовании бесплатных VPN может являться и незащищенный трафик. По словам Вакулина, в этом случае данными могут завладеть не только владельцы VPN, но и третьи лица.

Ранее в Кремле оценили вероятность возвращения Instagram и Facebook в Россию.

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