Эксперт предупредил об опасности бесплатных VРN-сервисов

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Бесплатные VPN могут красть личные данные с устройств. Об этом предупредил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности, а также кибербезопасности Сергей Вакулин.

Популярность VPN-сервисов выросла на фоне блокировок ряда социальных сетей на территории России. Вакулин порекомендовал отказаться от использования подобных приложений.

По словам эксперта по кибербезопасности, неправильные настройки подобных приложений могут привести к утечке личных данных, и кибермошенники получат к ним доступ.

— В случае со смартфоном — это, например, предоставление доступа к хранилищу, камере, микрофону и геолокации. Если VPN-приложение запрашивает такие права, то лучше его удалить и скачать другое, — отметил он в комментарии «360».

Причиной утечки информации при использовании бесплатных VPN может являться и незащищенный трафик. По словам Вакулина, в этом случае данными могут завладеть не только владельцы VPN, но и третьи лица.

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