Суд отказал Meta в иске о прекращении делопроизводства об экстремистской деятельности компании
Тверской суд столицы отказал представителям компании Meta в прекращении делопроизводства о запрете деятельности компании на территории РФ в связи с экстремистской деятельностью. Об этом стало известно в понедельник, 21 марта.
— Суд не находит оснований для прекращения производства по делу, а также в отложении заседания, — цитирует АГН «Москва» председателя суда Ольгу Солопову.
Кроме того, представители компании заявили ходатайство о перенаправлении дела в Таганский районный суд, поскольку экстремистскую деятельность в действиях Meta выявил Роскомнадзор.
Прокуратура в свою очередь требует рассматривать дело в Тверском суде.
Ранее Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в РФ. Более того, корпорация запросила судебную инстанцию назначить лингвистическую экспертизу послуживших основанием для заявления Генпрокуратуры высказываний.
11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.