Суд отказал Meta в иске о прекращении делопроизводства об экстремистской деятельности компании

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Тверской суд столицы отказал представителям компании Meta в прекращении делопроизводства о запрете деятельности компании на территории РФ в связи с экстремистской деятельностью. Об этом стало известно в понедельник, 21 марта.

— Суд не находит оснований для прекращения производства по делу, а также в отложении заседания, — цитирует АГН «Москва» председателя суда Ольгу Солопову.

Кроме того, представители компании заявили ходатайство о перенаправлении дела в Таганский районный суд, поскольку экстремистскую деятельность в действиях Meta выявил Роскомнадзор.

Прокуратура в свою очередь требует рассматривать дело в Тверском суде.

Ранее Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в РФ. Более того, корпорация запросила судебную инстанцию назначить лингвистическую экспертизу послуживших основанием для заявления Генпрокуратуры высказываний.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.