Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Очень трогательно»: беременная Тодоренко расплакалась во время песни «Зима-холода»

Георгий Соланович

Общество
«Очень трогательно»: беременная Тодоренко расплакалась во время песни «Зима-холода»
Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась после выступления Анубиса в эфире шоу «Маска». По словам знаменитости, она не смогла сдержать слез из-за прекрасного голоса исполнителя.

— Вот слушаю вас который раз, дорогой Анубис, и знаете, каждый раз, когда вы выходите на сцену… Сейчас слезы потекут… Простите, очень трогательно… У меня, правда, внутри начинает двигаться малыш. Каждый раз, когда вы выходите, он то ли подтанцовывает, то ли машет ручками и ножками. То, что вы поете, — это не просто выступление, вы проживаете это душой, — разоткровенничалась Тодоренко.

Анубис исполнил композицию «Зима-холода». Помимо него, на шоу также выступили Леопард, Пчела и Осьминог. Председатель жюри Филипп Киркоров решил отпустить из проекта Осьминога, под маской которого скрывалась Наталья Подольская.

20 марта Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска». По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина уже три сезона является бессменным членом жюри.

Подозрения о второй беременности знаменитости появились после ее публикаций в соцсетях. Она все чаще стала появляться в свободных костюмах, а на снимках постоянно прикрывала живот руками.

Читайте также:
Шоу-бизнес Шоу Регина Тодоренко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте