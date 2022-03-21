«Очень трогательно»: беременная Тодоренко расплакалась во время песни «Зима-холода»

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась после выступления Анубиса в эфире шоу «Маска». По словам знаменитости, она не смогла сдержать слез из-за прекрасного голоса исполнителя.

— Вот слушаю вас который раз, дорогой Анубис, и знаете, каждый раз, когда вы выходите на сцену… Сейчас слезы потекут… Простите, очень трогательно… У меня, правда, внутри начинает двигаться малыш. Каждый раз, когда вы выходите, он то ли подтанцовывает, то ли машет ручками и ножками. То, что вы поете, — это не просто выступление, вы проживаете это душой, — разоткровенничалась Тодоренко.

Анубис исполнил композицию «Зима-холода». Помимо него, на шоу также выступили Леопард, Пчела и Осьминог. Председатель жюри Филипп Киркоров решил отпустить из проекта Осьминога, под маской которого скрывалась Наталья Подольская.

20 марта Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска». По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина уже три сезона является бессменным членом жюри.

Подозрения о второй беременности знаменитости появились после ее публикаций в соцсетях. Она все чаще стала появляться в свободных костюмах, а на снимках постоянно прикрывала живот руками.