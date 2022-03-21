Появилось видео нападения мужчины с серной кислотой на пару в Домодедове

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с камеры жилого дома, на которое попал момент нападения мужчины на супружескую пару. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

На кадрах видно, как женщина, заметив нападавшего, постаралась убежать, однако вернулась к раненому мужу. В этот момент нападавший достал еще одну емкость с кислотой и облил ее.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

Кроме того, жидкость попала и на 11-летнего ребенка, шедшего неподалеку в сторону школы. Все трое были госпитализированы в больницу, у мужчины и женщины диагностированы химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что Следственный комитет уже организовал проверку по данному факту.

— Органами МВД осуществляется розыск нападавшего. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавила представитель ведомства.