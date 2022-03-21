Москвич ограбил букмекерскую контору в центре столицы на 22 миллиона рублей. Видео

Фото: МВД

Россия, Москва, улица 1905 года Карта всех событий

Житель столицы вынес из букмекерской конторы в центре города более двадцати двух миллионов рублей. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, мужчина зашел в помещение букмекерской конторы на улице 1905 года, на его лице была медицинская маска. Он стал угрожать работнику пистолетом, требуя отдать ключи от сейфа. Менеджер отказался, после чего нападавший достал из кармана шапку и заставил сотрудника конторы надеть ее так, чтобы было закрыто лицо и работник не видел, что он делает.

Видео: МВД

— Он забрал у менеджера из кармана ключ, открыл сейф, сложил в рюкзак 22 миллиона 400 тысяч рублей и скрылся, — пояснила Волк.

Позже полицейские задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 43-летний москвич.

По его словам, при нападении он угрожал пневматическим пистолетом, внешне очень похожим на огнестрельный, который после случившегося выкинул. Часть денег злоумышленник успел потратить, но основную сумму у него изъяли при задержании.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурант заключен под стражу.

19 марта мужчина пришел в один из банков Москвы с муляжом гранаты и потребовал миллион рублей.