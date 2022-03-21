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Иммунолог Болибок оценил опасность «стелс-омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Болибок оценил опасность «стелс-омикрона»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил опасность «стелс-омикрона». По его словам, новый штамм способен вызвать подъем заболеваемости в России.

Эксперт отметил, что европейские страны достаточно серьезно страдают от «стелс-омикрона». Уже начался подъем заболеваемости во Франции, Великобритании, Италии и Чехии. Он отметил, что в условиях ограниченного авиасообщения есть надежда на то, что новый подъем заражения ковидом в России будет кратковременным.

— Единственное, что нам угрожает, — это завоз из Юго-Восточной Азии. Но азиаты сейчас гораздо более тщательно подходят к выполнению всех карантинных мероприятий, — отметил Болибок в комментарии НСН.

Иммунолог добавил, что на сегодняшний день снижение заражения ковидом в некоторых субъектах страны уже остановилось, даже есть незначительный рост. Также сохраняется достаточно высокая смертность.

Он посоветовал россиянам, несмотря на отмену масочного режима в большинстве регионов, соблюдать социальную дистанцию и ограничить посещение многолюдных мест.

21 марта РЖД отменили ряд мер, введенных из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса. В частности, пассажирам не придется в обязательном порядке носить маски, передает ФАН.

До этого врачи в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировали будущее коронавируса.

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