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Рафик Загрутдинов: Завершен монтаж металлоконструкций путепроводов на еще одном участке ЮВХ

Анастасия Колоскова

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Рафик Загрутдинов: Завершен монтаж металлоконструкций путепроводов на еще одном участке ЮВХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке ЮВХ от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время строители устанавливают опалубку, проводят подготовительные работы для бетонирования плиты дорожного полотна, — отметил он.

Проектом строительства участка ЮВХ-4 от улицы Шоссейной до улицы Полбина предусматривает возведение и реконструкцию 5,7 километра дорожного полотна, в том числе 1,79 километра основной магистрали и 3,9 километра прилегающей улично-дорожной сети.

В настоящее время идет строительство семи искусственных сооружений, включая пять железнодорожных путепроводов и две эстакады съездов — в сторону центра (735 метров) и в сторону МКАД (588 метров).

Новый участок улучшит транспортную доступность районов Люблино, Печатники и Текстильщики, снизит трафик на улице Люблинской и Волгоградском проспекте, а также обеспечить доступ к жилым домам и другим объектам на участке.

Кроме того, появится дополнительная транспортная связь со строящимся участком от ТТК до дублера улицы Люблинской, который будет пролегать через промышленные зоны и загруженные магистрали, улучшив их доступность.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории, — заключил Рафик Загрутдинов.

До этого глава департамента рассказал, что специалисты завершили монтаж основных конструкций одной из эстакад на участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

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