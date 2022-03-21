Иммунолог Жемчугов объяснил, возможны ли смертельные мутации коронавируса в будущем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирусная инфекция продолжит мутировать и рождать новые штаммы, однако трансформации заболевания в более опасные варианты уже не будет. Более того, не исключен сценарий, при котором болезнь исчезнет вовсе или превратится в природно-очаговую болезнь. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Коронавирус как возбудитель смертельной болезни может исчезнуть из природы, — сказал Жемчугов. — Его новые мутации будут протекать в виде острых респираторных недугов. Как я ранее говорил, болезнь также может стать вариантом природно-очаговой инфекции, у которой появятся новые носители — представители фауны, дикой природы. Сама болезнь станет обычным гриппом.

Эксперт отметил, что в истории коронавируса были случаи, когда болезнь полностью исчезала и никто из ученых не мог ее впоследствии обнаружить. По его словам, такой процесс мог произойти по причине очередной мутации, которая привела к гибели предыдущих вариантов возбудителя. Так, из популяции коронавируса, по словам Жемчугова, исчез такой вариант, как SARS-CoV, от которого сегодня даже не осталось следа.

В заключение эксперт исключил перерождение нынешнего штамма в опасный или смертельный вариант COVID-19.